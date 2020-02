Devises : tout concorde pour propulser le $ au +haut annuel

(CercleFinance.com) - Alors que Donald Trump a brossé hier soir un portrait quasi idéal de la sante de l'économie américaine (dont il s'attribue le mérité) et puisque Wall Street a non seulement renoué avec ses records historiques mais en établit de nouveau à la mi-séance (Nasdaq, S&P500), le Dollar se trouve renforcé par cette combinaison et gagne +0,35% face à l'Euro pour tester le seuil des 1,1000/E: le billet vert flirte avec ses sommets annuels.

Et tout plaidait pour la hausse du $ ce mercredi puisque la plupart des chiffres parus dans l'après-midi ont battu le consensus : l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les États-Unis ressort à 53,3 en données définitives pour janvier 2020, à comparer à 53,1 seulement en estimation flash parue il y a trois semaines, et à 52,7 au mois de décembre.

Cette révision en hausse traduit donc une amélioration des conditions opérationnelles dans le secteur privé américain d'un mois sur l'autre, amélioration soutenue en particulier par le secteur des services dont l'indice est passé de 52,8 à 53,4.

Autre surprise -et de taille-: l'enquête mensuelle d'ADP indique que le secteur privé américain a généré 291.000 emplois le mois dernier, un score quasiment 2 fois plus élevé que le consensus des analystes qui tablait sur 150.000... encore de ces variations incompréhensibles (rien ne la confirme sur le terrain) qui doit beaucoup au mystère de formules de calcul et de 'redressement' d'un mois sur l'autre.

Le chiffre d'ADP traduit également une nette accélération par rapport aux 199.000 créations de postes enregistrées en décembre 2019, chiffre d'ailleurs révisé par rapport à une estimation initiale qui était de 202.000.

Petit bémol (très ténu côté cambistes) avec le déficit commercial des États-Unis qui est ressorti à -48,9 milliards de dollars en décembre 2019, selon le Département américain du Commerce, contre -43,7 milliards le mois précédent (révisé de -43,1 milliards en estimation initiale).

Ce déficit en aggravation sensible d'un mois sur l'autre s'avère plus important que ce que le consensus attendait: -47,4 milliards de dollars sur le mois de décembre.

Le Dollar gagne également du terrain (+0,45%) face au franc suisse à 0,976 et face au Yen (+0,25%) à 109,75.

En Europe, le secteur des 'services' est demeuré le principal moteur de la croissance en janvier, indique IHS Markit, ce malgré un ralentissement de la hausse de son activité par rapport à décembre. Dans le secteur manufacturier, la baisse de la production s'est poursuivie, portant l'actuelle phase de contraction à un an.

L'Euro pâtit également de la baisse des volumes des ventes du commerce de détail, de -1,6% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE en décembre 2019 (par rapport à novembre) selon Eurostat (après +0,8% et 0,9% en octobre et novembre).