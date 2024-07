Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : toujours peu de mouvement, l'Euro faiblit un peu information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 23:34









(CercleFinance.com) - Le Dollar sort renforcé de la séquence politique du week-end : retrait de Joe Biden puis rapide désignation de Kamala Harris -grâce à un large soutien de délégués démocrates- pour affronter Donald Trump d'ici le 5 novembre.

Ce plébiscite apparent éteint un peu les spéculations sur une 'candidature événement' lors de la convention démocrate qui débute le 18 août prochain.



Le billet vert reprend 0,2% si l'on se fie au '$-Index' qui remonte vers 104,45...

L'Euro s'effrite de -0,35% vers 1,0850/1,0855$... et c'est la variation la plus notable parmi les principales paires de devises de réserve: autrement dit, cela fait bientôt une semaine que le billet vert stagne... globalement.



Alors que l'actualité des derniers jours a été marquée par les 'rumeurs' sur le désistement du président Biden, les préoccupations économiques et microéconomiques reprennent le dessus à une semaine de la réunion de la FED : quelle sera la croissance au second trimestre, aux Etats Unis comme en Europe, l'inflation est-elle sous contrôle.



Une seconde baisse des taux en décembre dépend des signes de ralentissement qui se mettent doucement en place.

Le 'chiffre du jour' concernait les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis : elles ont diminué de 5,4% en juin 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 3,89 millions, selon des statistiques publiées par la Fédération des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian des maisons existantes a rebondi de 4,1% par rapport à juin 2023 pour atteindre 426.900 dollars - le prix le plus élevé jamais enregistré pour le deuxième mois de suite et le douzième mois consécutif de hausse d'une année sur l'autre : jamais le logement n'aura été aussi inaccessible pour le plus grand nombre des américains).



Le stock des logements existants invendus a augmenté de 3,1% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,32 million à fin juin, soit l'équivalent de 4,1 mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.







