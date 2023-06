Devises : statu quo sur le $-Index, cambistes ignorant PMI information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 18:43

(CercleFinance.com) - Beaucoup de chiffres en ce lundi (PMI et ISM) mais aucune variation sur les changes avec un Dollar-Index figé à 104,00, écart nul face à l'Euro à 1,07150, recul de 0,2% du Yen compensé par une hausse symétrique de la Livre.

Le Franc suisse se montre le plus vigoureux avec +0,3% face à l'euro, au Dollar et +0,5% face à la Livre.



C'était donc la séance des PMI et de l'ISM aux Etats Unis et c'est comme s'il ne s'était rien passé, avec des chiffres certes un peu contradictoires aux Etats Unis.

La croissance du secteur américain des services s'est accélérée aux Etats-Unis en mai, selon S&P Global mais l'ISM a curieusement reculé d'autant.



L'indice PMI non manufacturier compilé par le cabinet de recherche économique est ressorti en hausse, à 54,9 le mois dernier contre 53,6 au mois d'avril et 55,1 dans la version préliminaire dite 'flash' qui avait été précédemment annoncée.

Avec un gain de +1,3Pt, ce serait la plus forte hausse depuis avril 2022.

.

En revanche, l'ISM des 'services' est ressorti en baisse de -1,6Pts à 50,3 contre 51,9 le mois précédent, tandis que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre positif de +0,3Pt à 52,2.

La composante des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services est passée de 56,1 à 52,9 (ce qui est totalement contradictoire par rapport au message délivré par le PMI), tandis que le sous-indice des prix acquittés a reculé de 59,6 à 56,2.

En revanche, les commandes à l'industrie américaine se sont accrues de 0,4% en avril, selon les chiffres publiés par le Département du Commerce (après une hausse de 0,6% en mars, révisée de +0,9% annoncé initialement).,



De leur côté, les livraisons de l'industrie enregistrent un nouveau recul, le cinquième en l'espace de six mois, à -0,4%.



En Europe, les enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) ont largement chuté en mai : l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro est passé de 54,1 en avril à 52,8 en mai, signalant un plus bas de trois mois de l'activité du secteur privé dans la région.



La croissance de l'activité dans les services en France a sensiblement ralenti en mai: l'indice PMI-HCOB d'activité du secteur s'est établi à 52,5 le mois dernier, en recul par rapport à son niveau de 54,6 d'avril et légèrement en-dessous de sa première estimation de 52,8, publiée le 23 mai.