Devises: statu quo hebdo pour le $, pas soutenu par W-Street

(CercleFinance.com) - Les records en cascade sur les indices US (3 consécutifs sur le S&P500 et le Nasdaq-100, 2 pour le Dow Jones (les 7 et février) ne ravivent pas l'appétit pour le Dollar, alors que Wall Street semblent exercer une attraction irrésistible sur les capitaux en circulation.

Nous venons de vivre une seconde séance ultra calme consécutive sur le FOREX avec un Dollar qui reperd les 0,05% (symboliques) gagnés la veille, vers 104,06... et la semaine s'achève également sur un quasi statu quo, les beaux gains de lundi ayant totalement fondu mardi et mercredi.



Le Dollar s'effrite de 0,1% face à l'Euro (qui finit la semaine à 1,0785 et il perd également 0,1% face à la Livre, face au Franc suisse mais finit stable (écart inférieur à 0,03%) face au Yen (qui avait plongé de -0,75% la veille) puis au Dollar canadien.



Aucun chiffre à se mettre sous la dent ce vendredi aux Etats Unis, l'absence de 'market mover' se fait d'ailleurs sentir depuis 48H.

La semaine prochaine sera plus riche en 'stats' avec notamment le CPI et des indicateurs sur la confiance des ménages (la croissance repose principalement sur un rythme soutenu des dépenses des consommateurs).



La semaine qui s'achève a fait apparaître d'importantes disparités au niveau de la croissance mondiale, avec une économie américaine qui affiche une santé insolente, loin devant l'Europe (en récession) et la Chine qui voit sa croissance se contracter en dépit d'une série d'annonces visant à doper le crédit et les marchés financiers (et en particulier les bourses chinoises).

Notons que les marchés chinois seront fermés toute la semaine prochaine pour la célébration du nouvel an (Golden Week) et le basculement vers 'l'Année du Dragon': le Yuan cotait 7,12/$ ce vendredi et reste fermement ancré par la PBOC au sein d'un corridor 7,09/7,20 face au Dollar.



Du coup, il n'est même pas certain que la FED 'pivote' en mai prochain si le marché du travail demeure au zénith (hausse des salaires en vue) et si l'inflation refait surface, après s'être assagie fin 2023, grâce à des 'effets de base' très positifs.





