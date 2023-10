Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: stables, pas encore de ruée vers un 'Dollar refuge' information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 19:15









(CercleFinance.com) - Journée sans grand relief sur le front des changes où seul le Franc suisse se distingue avec une progression de 0,8% face au $ et de près de +1% face à l'Euro (qui recule à 0,9470FCH).



A noter que l'Euro a effectué une incursion sous 1,0500 face au Dollar (vers 1,04895) avant de limiter son repli à -0,2% vers 1,0505 (soit -0,75% en hebdo).



Globalement, le Dollar a bien résisté à la désillusion causée par une adjudication de bons du Trésor ('30 ans') compliquée la veille: le $-Index finit quasi inchangé ce 13/10 (gain de 0,05% à 106,65) mais grappille +0,6% sur la semaine.

Il aurait pu être affaibli ce vendredi par la chute de la confiance des consommateurs américains au mois d'octobre : selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan (UMich) l'indice recule de -5Pts à 63 en estimation préliminaire, contre 68,1 en septembre.



Ceci traduit une dégradation à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles, à 66,7 (contre 71,4), et de celui des attentes des consommateurs, à 60,7 (contre 66).



Autre chiffre très surveillé, le Département du Travail annonce que les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% en septembre.

Un chiffre rassurant après le bond de +0,6% survenu en août... de leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,7% le mois dernier, après avoir grimpé de 1,1% le précédent.



Globalement, sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 1,7% en données brutes (-0,8% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 4,1% (-3,8% hors produits agricoles) en septembre.



Le Dollar pourrait continuer de bénéficier de son statut de valeur refuge en début de semaine prochaine si les opérations de rétorsion contre le Hamas dans la bande de Gaza choque les opinions publiques des pays voisins (Emirats, Arabie Saoudite, Qatar notamment) avec lesquels Israël tentait de normaliser ses relations.

Jamie Dimon, le PDG de JP-Morgan a déclaré que la situation géopolitique (Ukraine, Israël, Chine...) est 'la plus dangereuse qu'ait connu le monde depuis des décennies'.













