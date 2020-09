Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ stable face à l'Euro, la Livre poursuit sa chute Cercle Finance • 11/09/2020 à 17:48









(CercleFinance.com) - Fin de séance et fin de semaine calme sur le FOREX, après un épisode de volatilité jeudi en marge de la réunion de la BCE: l'euro semble se stabiliser vers 1,1840/$ cet après-midi, un niveau médian si l'on considère les extrêmes de la semaine... laquelle s'achève sur une stabilité de la parité E/$ (après un 'pic' mal vécu la veille vers 1,191/$). Pas de gros écarts non plus sur la Livre qui avait été malmenée la veille, avec une chute de -1,8% face à l'Euro : la devise britannique poursuit cependant sa glissade avec -0,35% contre E (soit -3% sur la semaine) et -0,2% face au $, vers 1,277 (-3,7% hebdo) alors que le Royaume Uni met tous ses partenaires (UE, USA) à cran en revenant sur les accords conclus fin 2019 concernant l'ouverture de la frontière et l'absence de barrière douanières entre l'Ulster et la République d'Irlande (membre de l'Eurozone). La production industrielle du Royaume Uni a augmenté de 5,2% en juillet par rapport à juin (avec une progression de 6,3% de la production manufacturière proprement-dite) mais reste inférieure de 7% à son niveau de février, selon l'office national de statistiques. Par ailleurs, la balance commerciale britannique est ressortie en excédent de 1,2 milliard de livres sterling en juillet, en baisse de 0,6 milliard par rapport au mois précédent, en raison d'une hausse des importations (+7,2%) plus forte que celle des exportations (+5,6%). Du côté des statistiques US, pas de grosse surprise avec le CPI qui ressort en hausse de +0,4% au mois d'août aux Etats Unis (contre 0,3% attendu), l'inflation s'établit à +1,3% en rythme annuel. En Europe, les prix à la consommation ont stagné en Allemagne en rythme annuel (après -0,1% observé en juillet) selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire. Par rapport au mois précédent, l'indice des prix germanique s'est tassé de 0,1%, influencée notamment par la réduction de la TVA au 1er juillet.

