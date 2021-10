Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ soutenu par ISM des 'services', inverse en Europe information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 19:52









(CercleFinance.com) - Le Dollar finit la journée en hausse contre toute devise, modestement face à l'Euro (+0,2% à 1,1595), plus franchement face au Franc suisse (+0,3%) et au Yen (+0,5%). Les Taux longs US se sont tendus de +5 à +6Pts de base ce mardi, jusque vers 1,540% avant de rétrograder légèrement vers 1,525% (+4,5Pts). Charles Evans (le patron FED de Chicago) a déclaré que le 'tapering' (extinction progressive du 'QE' de 120Mds$/mois) pourrait être achevé mi-2022, voir au plus tard au 3ème trimestre 2022. la FED ne semble donc plus rechercher de prétexte pour différer une amorce de normalisation de sa politique monétaire... alors que cela prendra encore plusieurs trimestres, voir 1 an en Europe avant que la BCE songe à rehausser le loyer de l'argent. Le Dollar a également été dopé (tout comme Wall Street) par un bon chiffre d'activité : le secteur américain des 'services' a enregistré une croissance plus forte que prévu au mois de septembre (61,9, contre 61,7 en août), a annoncé mardi l'Institute for Supply Management (ISM). Malgré cette bonne surprise, Anthony Nieves, l'auteur de l'enquête pour l'ISM, souligne que 'les difficultés en cours touchant les ressources en main d'oeuvre, la logistique et les matières premières pénalisent la continuité de l'offre'. Le Dollar n'a pas bronché lors de la publication d'un déficit commercial des Etats-Unis qui a augmenté de 4,2% pour s'établir à 73,3Mds$, contre 70,3Mds$ au mois de juillet, alors que le consensus visait -70,6Mds$ Selon le rapport du Département du Commerce, les importations ont augmenté de 1,4% à 287 milliards de dollars tandis que les exportations, affectées par le renchérissement du dollar, ont progressé de 0,5% à 213,7 milliards de dollars. L'Euro a de son côté été affaibli par le ralentissement de la croissance dans le secteur tertiaire : le PMI des 'services' de la zone euro a connu un nouvel affaiblissement au mois de septembre, les difficultés d'approvisionnement ayant notamment pesé sur l'activité. Les résultats définitifs de l'enquête menée par le cabinet IHS Markit auprès des directeurs d'achats fait ressortir un indice PMI final de l'activité dans le secteur de 56,4 le mois dernier, contre 59 en août.

