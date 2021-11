Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ soutenu par de bons chiffres de 'conso' US information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son rallye, après une hausse de +0,8% lundi, le billet vert gagne encore 0,25% face à l'Euro, vers 1,1335, dépassant sa meilleure marque depuis le 13 juillet 2020. Le 'Dollar Index' gagne +0,4% ce mardi avec un nouveau zénith à 95,8, au plus haut depuis mi-juillet 2020. Le $ bénéficie d'une série de chiffres d'activité très 'robuste' aux Etats Unis. Les ventes de détail (Retail Sales) US se sont redressées de +1,7% en Octobre (au lieu de +1% anticipé) : la demande des ménages repart fort et cela aurait également dopé la production industrielle américaine qui a rebondi de 1,6% en octobre selon la Réserve fédérale (après -1,3% en septembre), alors que les économistes espéraient une progression moitié moins forte, de +0,8%. Le 'TUCI' ou taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 1,2 point à 76,4%, niveau toutefois inférieur de 3,2 points à sa moyenne de long terme. L'Euro n'a pas réagi à la publication d'un PIB qui a légèrement accéléré (+0,1%) au cours du troisième trimestre (+2,2%), selon les données publiées par Eurostat (estimation rapide). La croissance dans l'Union européenne ressort, elle, à +2,1%, soit 0,1% de mieux que le trimestre précédent. Le Dollar gagne également 0,45% face au Yen et +0,5% face au Franc suisse à 114,6 et 0,929 respectivement. Seule la Livre surnage avec une parité du 'cable' inchangée à 1,3425.

