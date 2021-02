Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ soutenu par de bons chiffres d'activité US Cercle Finance • 01/02/2021 à 19:22









(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse sensiblement (+0,6%) face à l'Euro, vers 1,2060/E: il bénéficie de la hausse du PMI manufacturier américain qui ressort à 59,2 en janvier, une embellie notable par rapport aux 57,9 de décembre et c'est même le meilleur score depuis mai 2007 (le PMI s'avère légèrement supérieur à l'estimation flash de 59,1). Cela ne prouve pas que la croissance US dépasse ses niveaux du printemps 2007 mais que la série de hausse depuis mai dernier est plus impulsive qu'en 2009/2010. En Europe, la logique des confinements semble respectée par l'indice PMI de la zone euro qui ralentit à 54,8 en janvier (contre une estimation flash de 54,7) après 55,2 en décembre 2020, traduisant un léger ralentissement de l'expansion du secteur. L'Euro recule également de -0,25% face au Yen et face à la Livre mais grappille 0,15% face au Franc suisse qui cède -0,65% face au $ à 0,8960.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.