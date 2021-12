Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : soudain accès de faiblesse du $, Yen délaissé information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le Dollar rechute assez lourdement en ce mercredi (-0,6% face à l'Euro, vers 1,1340), pour des causes qui restent à élucider car cette journée est vierge de statistiques de part et d'autre de l'Atlantique. Quelqu'un aurait-il eu vent d'un possible décalage du ralentissement du 'tapering' par la FED ? Cela paraît peu probable, à moins que les chiffres de l'inflation attends vendredi aux Etats Unis soient soudain très inférieurs aux attentes. Le seul 'chiffre du jour' concernait le Japon avec une révision à la baisse de -0,8% à -0,9% de son PIB au 3ème trimestre 2021. C'est ce qui explique la faible progression du Yen/$ (+0,25% vers 113,85) et son net recul de -0,35% face à l'Euro. Il existe une explication 'mécaniste' au fléchissement du Dollar : les taux se retendent assez nettement dans l'Eurozone avec une OAT qui affiche +5,5Pts à +0,03%, les T-Bonds US n'affichent qu'une hausse de +2Pts à 1,5000%. A noter la relative faiblesse de la Livre qui ne grappille que 0,15% face au $, malgré une hausse de 3Pts de base du rendement des 'Gilts' à 0,76% : Boris Johnson s'apprêterait à annoncer un train de mesures pour stopper la multiplication des 'cas' de contamination au Covid, même si la saturation des hôpitaux n'est qu'une hypothèse avec la possible apparitions de pathologies plus sérieuses qu'actuellement.

