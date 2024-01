Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : seul le Yen fait preuve de volatilité, à la baisse information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 19:33









(CercleFinance.com) - Il ne fallait s'attendre à rien de marquant sur le FOREX en ce lundi -jour férié aux Etats Unis- mais le marché s'est avéré encore plus calme et exempt de toute volatilité qu'on pouvait le supposer.



Zéro variation sur l'Euro-Dollar, 0,15% de repli de la Livre Sterling ou du Dollar canadien, le Dollar Index ne décale de 0,2% à la hausse (vers 102,60) que grâce à la chute de -0,6% du Yen vers 145,8, les cambistes continuant de parier sur une politique monétaire hyper-accommodante de la BOJ, malgré une inflation supérieure à 30%, la plus élevée en 30 ans.

Ce faisant, la BoJ donne un coup de booster à la bourse Japonaise avec un Nikkei qui prend 2.300Pts (plus de 7%) en ligne droite depuis le 4 janvier.



Les cambistes n'attendent pas d'évolution majeure du Dollar cette semaine, l'agenda macro-économique s'annonce plus calme aux Etats Unis avec comme point d'orgue les chiffres des ventes au détail pour le mois de décembre, qui permettront de jauger la santé de la consommation aux Etats-Unis.



Les chiffres de l'inflation publiés jeudi dernier, quoi que décevants, ont été bien digérés par les marchés et ont fait figure de 'non-événements', le Dollar-Index reste enfermé au sein d'un fourchette de 0,5% d'épaisseur (102,1/102,7) depuis le 3 janvier, une stagnation complète rarement observée durant 10 jours.



Un seul chiffre -sans impact- a été publié en milieu de matinée en Europe : la production industrielle CVS en octobre et novembre 2023, a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, après des reculs de respectivement 0,7% et 0,5% entre septembre et octobre.



Dans la zone euro, le recul de la production de biens de consommation durables atteint 2 %, tandis que la production de biens de consommations non-durables progresse de 1,2 %.

Sur 1 an, le recul flirte avec les -6,8% dans l'Eurozone (-5,8% dans l'UE), ce qui explique en grande partie la contraction de la croissance du PIB anticipée au 4ème trimestre dans la zone Euro (plombé par un PIB négatif de -0,3% en Allemagne à fin 2023).







