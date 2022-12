Devises: séquence 'portes de saloon' sur le Forex après BCE information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 20:00

(CercleFinance.com) - Grosse séquence 'portes de saloon' sur le Forex avec un Euro qui a bondi de +0,5% jusque vers 1,0735$ (entre 14H15 et 15H20) avant d'inverser brutalement la vapeur et de reculer de -0,7% vers 1,0600 (et même 1,0595 au plus bas vers 18H30).

Mais il y a plus spectaculaire : le Dollar reprend +1,8% face au Yen à 134,8 et plus de 2% face à la Livre vers 1,2140.

La Banque d'Angleterre a rajouté 0,5% (à 3,50%) et indique qu'elle prévoit de continuer à relever ses taux : le ton a été jugé moins offensif qu'attendu.

C'est tout l'inverse pour la BCE qui a délivré un discours très 'faucon' concernant la lutte contre l'inflation: la modération attendue n'est clairement pas l'option retenue.

La BCE va 'en faire plus' et que le 'taux terminal' se situera au-delà de ce que le marché anticipe (probablement 3,50%, contre 3,00% espérés jusqu'à ce jeudi matin, ce qui se soldera par de la récession au 1er semestre selon le scénario privilégié par les marchés.



Christine Lagarde revoit à la hausse les prévisions d'inflation pour 2023 (à 6,3%, avec des effets de second tour sur les salaires, elle reculerait à 3,4% en 2024 et 2,3% en 2025) et abaisse en parallèle les prévisions de croissance (de 0,9% à 0,5%) pour l'an prochain... mais la patronne de la BCE veut croire à une récession courte et modérée, sans impact sur l'emploi.



Le billet vert a été victime vers 15H d'un 'effet de ciseaux' avec des

T-Bonds qui se détendent de -6Pts en fin d'après-midi vers 3,443% contre 3,503% en début de journée tandis que nos OAT se tendent de +16Pts vers 2,577% et l'équivalent allemand bondit de +15Pts de 1,935% vers 2,0850%,; les BTP italiens affichent +32Pts à 4,175%.



Le Dollar Index a fait le yo-yo entre 103,55 et 104,7 (+0,9%) : ce genre de volatilité n'est pas bon signe pour les marchés.



La séance s'annonçait également chargée sur le plan des statistiques aux Etats-Unis avec la publication de la production industrielle américaine a diminué de 0,2% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, à comparer à une très légère augmentation espérée par les économistes.



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 2,5% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,2 point à 79,7%, niveau à peine supérieur, de 0,1 point, à sa moyenne de long terme (1972-2021).



L'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') s'est maintenu en terrain négatif en décembre, et ce pour le quatrième mois consécutif, mais a rebondi de 6 points par rapport au mois précédent pour atteindre -13,8.

L'indice 'Empire State' est retombé à -11,2 pour le mois en cours, contre +4,5 en novembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un indice autour de l'équilibre.



C'est la composante des heures travaillées qui a le plus reculé, à -4,5 contre +6,9 le mois précédent, alors que le sous-indice des prix acquittés est resté stable.



Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 20.000 lors de la semaine du 5 décembre, s'établissant à 211.000 contre 231.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les données hebdomadaires du Département du Travail.