Devises : séquence 'portes de saloon' sur l'E/$, -0,6% hebdo information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 19:48

(CercleFinance.com) - Le Dollar reprend une bonne partie du terrain qu'il avait perdu face à l'Euro -assez mystérieusement jeudi en fin d'après-midi puis en soirée- et se redresse de 0,65% vers 1,1355 (le score hebdo, c'est également le score du jour).



Le billet est plus discuté face aux autres devises avec des évolutions disparates face au Franc suisse (+0,2%) tandis qu'il recule par le même écart face au $ canadien et face à la Livre (1,3550).



Peu de réaction des cambistes au ralentissement de l'inflation en Allemagne : la hausse des prix s'est établie à +4,9% pour le mois de janvier 2021, soit un repli de 0,4 point par rapport à celui du mois précédent (cela reste très éloigné de l'objectif prioritaire des 2% de la Bundesbank).



Outre-Atlantique, le rendement des T-Bonds se détend à peine par rapport à jeudi, de 2,03% vers 2,012%... et cela ne crée pas de différence par rapport à l'Europe où la détente des taux est du même ordre.

James Bullard (FED de St Louis) s'était prononcé jeudi soir en faveur d'une hausse de 50Pts dès le mois de mars et pour des taux à 1,00% dès juillet.



Les mauvais chiffres s'enchainent aux Etats Unis : après une envolée à +7,5% de l'inflation en rythme annuel, le moral des ménages américains chute de 67,2 vers 61,7, selon l'enquête de l'Université du Michigan (U-Mich) de février.

Il s'agit du plus bas score depuis octobre 2011, déjouant un consensus qui tablait sur un chiffre en légère progression à 67,5.



La composante 'situation actuelle' recule de 72 vers 68,5, le score le plus faible depuis août 2011 (consensus de 73) et les 'perspectives' chutent de 64,1 vers 57,4, pire score depuis novembre 2011.