Devises : seconde et même 3ème séance de stagnation de l'E/$ Cercle Finance • 20/11/2020 à 19:40









(CercleFinance.com) - C'est bluffant ! Pas une des principales paires de devises -et notamment celles impliquant le Dollar- ne décale de plus de 0,1% ce vendredi. Et c'est presque un 'copier/copier' de la veille où une troublante stabilité se diffusait à travers tout le Forex. Pour l'anecdote, après avoir passé 8 heures à osciller à 0,05% près autour de son cours de clôture de jeudi (1,1870/E), le Dollar finit par grappiller 0,1% à 1,1860 et ce même écart se retrouve face au Yen, au Franc suisse, au Dollar canadien... et il recule -toujours par un écart de -0,1%- face à la Libre vers 1,3175.. En l'absence de catalyseur macroéconomique (aucun chiffre au calendrier), le seul point d'intérêt concernait la dégradation apparente des relations entre la Maison Blanche et la FED. Les cambnistes accueillent avec calme et sérénité la passe d'arme entre Steven Mnuchin et la FED: le secrétaire d'état au Trésor (S.Mnuchin) estime que les rachats de dettes d'entreprises de la FED ne sont plus une priorité aux Etats-Unis et que Jerome Powell devrait lever le pied sur les programmes d'urgence en faveur des entreprises (PEPP), citant le cas des compagnies aériennes qui pourraient lever du cash en revendant les milliards de $ d'actions qu'elles ont racheté ('buybacks') grâce aux taux bas pour doper leur cours (se retrouvant à cours de trésorerie). Charles Evans (le patron de la FED de Chicago) rétorque que la FED souhaite continuer d'utiliser librement tous ses outils monétaires et que ses programmes de rachats d'actifs (bons du Trésor, dettes d'entreprises) ont démontré leur efficacité tout au long de la crise.

