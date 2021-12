Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: séance typique de trêve des confiseurs information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 23:59









(CercleFinance.com) - Le FOREX s'est montré particulièrement calme bien que son activité ait été comme suspendue durant 3 jours (Wall Street était fermé vendredi 24/12).

Le $ finit inchangé face à l'Euro à 1,1330 ou contre la Livre à 1,3440.



L'absence de 'stats' y est certainement pour quelque chose et les cambistes se sont donc concentrés sur la situation sanitaire qui ne semble pas trop effrayante (le Dollar ne sert visiblement pas de 'valeur refuge' face aux risques de coup de frein à la croissance vu les mesures restrictives mises en place par de nombreux états).



L'appétit pour les valeurs américaines aurait pu soutenir le billet vert avec un S&P500 (+1,38%) qui pulvérise un 69ème record annuel à 4.791Pts, avec un joli doublé de record clôture/+ haut intraday (il faudra valider un score supérieur à 4.744 à 22H, cela ne devrait être qu'une formalité, vu qu'aucune 'stat' n'est attendue ce lundi).



Le Nasdaq gagne +1,4% à 15.871, le 'plus haut' (16.212) reste encore à bonne distance, mais pas inaccessible d'ici vendredi.





