Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : séance très calme depuis la parution du CPI US information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 18:50









(CercleFinance.com) - Cette journée de publication du 'CPI' américain était très attendue mais elle se solde par une quasi stabilité des parités sur le Forex. Le Dollar consolide légèrement ce soir (-0,2% vers 1,1740/E) alors qu'il avait pris un bon départ (test d'un 'plus haut' de 1,171/E depuis début avril) suite à l'annonce de l'adoption d'un 'plan infrastructures' de 1.000Mds$ (à une large majorité de plus de 2/3), il a encore cédé du terrain aujourd'hui avec l'adoption du projet de budget de 3.500Mds$ (exercice 2021/2020) par 50 voix contre 49 par le Sénat (reste à le faire valider par la Chambre). C'est autant de carburant supplémentaire pour doper le PIB américain en 2022. Mais le Dollar a fléchi dans le sillage des T-Bonds (qui se sont détendus de -3Pts dès 14H30) avec le 'CPI': le chiffres mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis s'avère très légèrement inférieurs aux attentes. Arès une hausse de 0,9% en juin, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en juillet 2021 en rythme séquentiel, d'après le Département du Travail, alors que Jefferies attendait une progression de 0,6%. Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est établie à +0,3% le mois dernier (contre un consensus de +0,4%) Par rapport à juillet 2020, l'indice des prix a augmenté de 5,4% en brut et de 4,3% hors éléments volatils, des taux inférieurs de respectivement 0,1 point aux pronostics de la plupart des économistes. Le Dollar s'effrite marginalement ce soir de -0,1% face au Yen et au Dollar canadien, de -0,15% face au Franc suisse (à 0,9210) et de -0,2% face à la Livre Sterling à 1,3875.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.