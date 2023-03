Devises: séance peu volatile malgré Powell et chiffres ADP information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 20:11

(CercleFinance.com) - -Journée très calme sur le FOREX au lendemain d'une séance volatile, le Dollar ayant été dopé la veille par les propos de Jerome Powell devant les commissions financières du Congrès.



Il a confirmé que les taux iront plus haut que prévu en début d'année et seraient maintenus à un niveau élevé durant une période assez longue afin de contrer l'inflation.

D'après le baromètre FedWatch du CME, les paris sur une hausse de 50 points de base sont désormais largement majoritaires, remportant 73,5% des voix contre 31,4% avant le discours de Powell.

La BCE quand à elle devrait rajouter également 100Pts de base aux niveaux actuels.



Le Dollar Index grappille ce soir 0,1% à 105,7E après avoir évolué toute la journée proche de l'équilibre.

L'Euro recule de -0,1 à -0,2% et s'est inscrit entre 1,025 et 1,0550 durant l'après-midi.



Les chiffres relatifs au marché du travail demeurent très robustes aux Etats Unis : le secteur privé a créé plus d'emplois (20% de plus) qu'attendu en février, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP.



ADP recense 242.000 créations de postes le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 200.000.



Le cabinet a également révisé en hausse ses estimations de janvier, qui font état désormais de 119.000 emplois créés, contre 106.000 initialement.



Thomas Barkin, membre de la FED et président de l'antenne de Richmond a déclaré -avant même que soit publiée l'enquête ADP- que 'le marché du travail aux Etats Unis se montre incroyablement résilient'.

A noter également le creusement du déficit commercial américain à -68,3Mds$ en janvier... passé relativement inaperçu ce mercredi.