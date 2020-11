Devises : séance de volatilité intense, sauf sur le FOREX.

(CercleFinance.com) - Quel calme sur le marché des changes !

Le Dollar ne décale même pas de -0,1% face à l'Euro (1,1720), de +0,05% face au Yen ou de +0,1% face au Franc suisse.

Et quel contraste avec les +4,3% du Nasdaq (+6,6% en 3 séances), les +3,5% du pétrole, les -11Pts de rendement du Dollar (tombé à 0,775% sur 10 ans).

Sans parler du 'non-résultat' des présidentielles, ce qui était considéré comme le 'pire scénario' : pas de vainqueur, des résultats très serrés, de nombreux motifs de contestation avérés et déjà une demande de recompte dans le Wisconsin (plus de suffrages exprimés que de votants semble t'il).

Les Etats Unis peuvent se préparer à une longue bataille juridique, ce qui n'empêche pas l'état major de Joe Biden de juger dans un communiqué la victoire du candidat démocrate acquise, avec le basculement des décomptes dans le Michigan et le Winsconsin.

Avec une projection de 270 à 268, Joe Biden est potentiellement élu et les marchés payent comme si c'était une affaire définitivement réglée.

Mais même en imaginant une confirmation du scrutin, le Sénat et la Chambre des représentants seront de 2 couleurs différentes, cela aussi, c'était le 'pire scénario'.

Le contexte électoral occulte totalement la très mauvaise enquête mensuelle d'ADP concernant le secteur privé aux Etats-Unis: il n'a créé que 365.000 emplois au mois d'octobre, un chiffre inférieur, et spectaculairement inférieur aux attentes (650.000) et même de plus de moitié par rapport à celui du mois de septembre (+750.000).

La relative bonne surprise, c'est la hausse du PMI des 'services' qui progresse de +2,3Pts à 56,9 puis la légère contraction du déficit de la balance commerciale américain qui est passé de 67 milliards de dollars en août à 63,9 milliards en septembre, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le US Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis.