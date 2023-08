Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: séance d'attentisme, le Yen plus faible à 146,15$ information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 20:01

(CercleFinance.com) - C'est tendu, très tendu sur l'obligataire, avec des niveaux de rendement aux US plus revus depuis décembre 2007... mais c'est symétriquement très calme sur le FOREX.



Enfin, ce fut très calme durant la matinée et l'après-midi et ça s'est un peu animé en début de soirée : les écarts demeurent modestes, l'irrégularité domine puisque si le Dollar d'effrite de 0,2% face à la Livre, de 0,25% face à l'Euro et de 0,3% face au Franc suisse, il gagne en revanche 0,55% face au Yen (retombé à 0,1% de son plancher annuel des 146,35 du 17/08), de telle sort que le $-Index finit la journée très légèrement dans le vert à 103,33, soit +0,05%.



Les cambistes semblent résigné à attendre un signal des banquiers centraux, à 48H de l'entame jeudi de la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole, réunissant les grands argentiers du monde qui se retrouveront dans un contexte d'interrogations autour de l'évolution des politiques monétaires.



Ce rendez-vous, toujours très suivi par les marchés, se conclura par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Les investisseurs espèrent une amélioration du sentiment général qui leur permettrait de rompre avec la phase actuelle d'aversion au risque qui secoue les marchés.

Il faudra également se tourner du côté des BRICS en fin de semaine car des annonces majeures relatives à la dédollarisation de ses membres pourraient rapidement mettre en difficulté le billet vert et partant de là, le refinancement des déficits massifs des Etats Unis.