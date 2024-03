Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : séance calmissime sur le FOREX, le BTC perd 2,5% information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 23:55









(CercleFinance.com) - Toute petite journée sur le FOREX, avec un '$-Index' qui grappille +0,05% à 102,93, l'Euro reste scotché vers 1,0925$, de même que le Yen à 147,60 ou la Livre à 1,2790.



Les records battus à Wall Street (S&P500 à 5.175) ne créent pas d'appel d'air en faveur du $ car les indices européens empilent eux aussi les records.



Le rendement des T-Bonds US (en hausse de +4,5Pts vers 4,1530%) ne fait pas non plus la différence puisque les Bunds ou les OAT affichent +2 à +2,5Pts.



En ce qui concerne le 'chiffre le plus attendu mois', ce fut un non-événement : l'indice des prix à la consommation (CPI) de février publié à 13H30 constitue -factuellement- une déception... mais concrètement, il n'a pas changé la donne, ne serait-ce que marginalement.

Le CPI a progressé à 3,2% en février (en rythme annuel) et de +0,4% en séquentiel (après une progression de 0,3% en janvier par rapport à décembre)



L'inflation 'core', mesure la plus surveillée par la Fed, remonte à 3,8% (en annualisé) contre 3,7% anticipé (et à +0,4% en mensuel contre 0,3% espéré).



Pas plus le 'CPI' que le 'NFP' ou les déclarations de Powell ou Christine Lagarde n'ont fait office de 'market movers' depuis 1 semaine.



Le Bitcoin, la star des 10 premières semaines de l'année (souvent considéré comme l'alternative au $), reprend son souffle après son record de 72.760$ inscrit vers 15H05 ce 12 mars : il reperd 2% en 24H à 70.600$.



Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.