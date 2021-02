Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : séance calme sur le Forex avant long Weekend aux US Cercle Finance • 12/02/2021 à 19:47









(CercleFinance.com) - La journée a été tendue sur les marchés obligataires mais beaucoup plus calme sur le FOREX, à la veille d'un weekend de 3 jours (President's day lundi). Le Dollar a cependant tenté de se redresser jusque vers 1,2085/E avant de finir quasi inchangé à 1,2120. Il y parvient face au Franc suisse et au Yen (+0,2%) mais lâche du terrain face à la Livre (-0,3% à 1,3855%), et -0,2% face aux devises 'australes'. Globalement, le Dollar Index reste figé vers 90,44... en dépit d'une hausse de la rémunération du billet vert vers 1,2000%. Mais dans le même temps, les taux se tendent proportionnellement bien plus nettement en Europe avec +4,5Pts sur les OAT vers -0,192%, et +3,5Pts sur les Bunds de +3,4Pts vers -0,424% (pire score depuis mi-septembre). Le chiffre US du jour était de nature à tempérer une éventuelle euphorie sur le billet vert : le moral des ménages américains a subi une détérioration inattendue de presque -3Pts au mois de février, selon l'enquête mensuelle préliminaire de l'Université du Michigan, à 76,2 ce mois-ci, contre 79 points en janvier (et 101 en février 2020). Les économistes attendaient au contraire un chiffre en hausse de +2Pts, à 80,9, sous l'effet de la récente amélioration de la crise sanitaire aux Etats-Unis, qui aurait dû avoir rendu les ménages moins anxieux.

