Devises : séance calme, le $ ne tient pas au-dessus de 1,19/E

(CercleFinance.com) - La conférence de presse de Jerome Powell mercredi soir, l'interview de Christine Lagarde sur CNBC jeudi matin n'ont pas eu de retentissement particulier sur le FOREX, les 2 protagonistes y allant de leur discours le plus 'dovish' (dans les limites fluctuantes de leur crédibilité par rapport aux perspectives inflationnistes qui deviennent le principal questionnement des marchés).

Jerome Powell a balisé la trajectoire de l'inflation de manière précise de 2021 à 2023 avec +2,4% cette année, 2% l'an prochain et 2,1% en 2023: le marché doit comprendre qu'en-deçà de 2,5%, la FED ne bougera pas.

Même genre de discours côté Lagarde : le 'sujet' du moment, ce n'est pas le risque de dérive des prix mais d'en faire assez (et mieux vaut en faire plus) pour remettre la croissance sur les rails.

Jerome Powell ne parvient pas à endiguer la hausse des rendements obligataires dans un contexte d'optimisme croissant quant à la solidité de la reprise (+6,5% anticipé par la FED outre-Atlantique dès 2021 et 3,5% de chômage en 2023).

Le rendement des Treasuries américaines à 10 ans ne se sera pas détendu au-delà de la mi-journée: il remonte déjà au-delà de 1,725% (avec 1,73% en pivot) et se rapproche du zénith des 1,75% touché hier, un plus haut depuis plus d'un an.

Le Dollar avait progressé en matinée jusque vers 1,1875/E avant de limiter son avance à +0,1% vers 1,1910.

Le bilan de cette séance se solde par une quasi stagnation du billet vert (contre le Yen), un gain de +0,2% face au Franc suisse et +0,3% face à la Livre : ce genre d'écarts n'appelle pas beaucoup de commentaires et ne permet pas d'élaborer de nouveaux scénarios sur les marchés des changes, ni même de modifier les précédents.