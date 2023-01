Devises : séance calme en général, mais le Yen se reprend information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 18:40

(CercleFinance.com) - Variations insignifiantes sur le FOREX, en l'absence des cambistes US, en congé pour cause de Martin Luther King's Day.



L'Euro s'est effrité de -0,15% vers 1,0815 et marque le pas depuis 3 séances après le test des 1,0860 (le 12/01).

Un seul écart apparaît significatif : le Yen se replie de -0,5% face à l'Euro et de-0,65% face au Dollar à 1,2870.

Le Yen avait progressé fortement jeudi et vendredi dernier : le Dollar était symétriquement parti de 132,5 et s'était replié vers 127,5, au plus bas depuis fin mai 2022.

Aucune donnée macroéconomique n'était inscrite au calendrier ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ou encore la production industrielle et les ventes de détail aux Etats-Unis (pour le mois de décembre).

Les chiffres des prix à la production industrielle, des mises en chantier et des ventes de logements anciens US paraîtront également au cours des jours qui viennent.

Les opérateurs vont se montrer attentifs d'ici jeudi au Forum économique mondial de Davos, réunion à laquelle participeront notamment plusieurs banquiers centraux: Christine Lagarde, mais aussi pas moins de neuf membres du conseil de la Fed (cela représente près de 3/4 de ses effectifs, c'est un message fort envoyé aux financiers de la planète: ils ont un message à faire passer, et ils vont s'y mettre à plusieurs pour bien le marteler ?).