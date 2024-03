Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: score hebdo du $ inchangé, l'Or prend 2,5% à 2.085$ information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 20:16









(CercleFinance.com) - C'est assez paradoxal, mais l'envolée de Wall Street et un véritable appel d'air en faveur des valeurs américaines (les 'technos' du Nasdaq s'envolent de +1,5%, record pulvérisé) ne soutient pas le Dollar qui perd 0,25% en moyenne et efface ses gains de la veille.

Le $-Index retombe vers 103,90 et finit ainsi la semaine inchangé, c'est l'Euro qui enregistre le gain le plus significatif avec +0,35% à 1,0840$.



Une bonne tenue de l'Euro peut-être à rapprocher de la fermeté affichée par le PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de l'Eurozone qui s'est établi à 46,5 en février, relativement stable par rapport au plus haut de dix mois enregistré en janvier (46,6).



Mais le tableau est plus encourageant dans l'Hexagone : l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est redressé de 43,1 en janvier à 47,1 en février, son plus haut niveau depuis mars 2023, et met donc en évidence un fort ralentissement de la contraction du secteur.



Inversement, les chiffres US du jour s'avèrent décevants : l'activité dans le secteur manufacturier américain s'est contractée pour le 16ème mois d'affilée en février, selon l'enquête mensuelle publiée vendredi par l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 47,8 le mois dernier, contre 49,1 en janvier (et 49,5 anticipé).



Le sous-indice des nouvelles commandes a fléchi de 3,3 points pour repasser sous le seuil critique des 50 points, à 49,2 contre 52,5 le mois précédent.



La composante mesurant la production s'est elle aussi enfoncée dans la zone de contraction, à 48,4 en février après 50,4, tandis que celle des prix acquittés reste élevée, à 52,5 contre 52,9 en janvier.



La confiance des consommateurs américains s'est dégradée lourdement en février, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui ressort à 76,9 en définitive, alors qu'il était ressorti à 79,6 en estimation préliminaire et après 79 pour le mois précédent.



Cette fin de semaine restera marquée par la flambée de l'Or de +2,5% vers 2.085$ (la grosse résistance des 2.077$ est 'soulevée') et ressort comme le grand gagnant de la semaine.

L'Or retrouverait-il son statut d'actif-refuge face à un climat géopolitique qui se tend, avec une surenchère de déclaration martiales de la part de la France et de la Russie (l'Elysée revient à la charge ce vendredi et remet sur la table l'envoi de soldats de l'OTAN en Ukraine, malgré la levée de bouclier généralisée des chefs de gouvernement européens dès mardi).







