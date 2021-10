Devises : $ s'affaiblit nettement face E et ChF après PIB US

(CercleFinance.com) - Le communiqué final de la réunion de la Banque centrale européenne puis la conférence de presse de Christine Lagarde furent 2 'non-événements', ce qui était en réalité un peu le scénario espéré par les marchés

Après plusieurs séance de grand calme sur le Forex, les choses ont bien bougé ce jeudi, avec des évolution de cours qui laissent parfois songeur, et notamment ce puissant rebond de l'euro face au Dollar (+0,7% vers 1,1685) alors que Christine Lagarde s'est appliquée à en dire le moins possible et à préserver le sentiment d'une stratégie toujours très accommodante : zéro décision monétaire, zéro annonce.

Juste la confirmation que les pressions inflationnistes seront plus durables qu'anticipé (hausse des prix de l'énergie oblige) mais retomberont comme prévu vers 2% en 2022... donc la BCE prendra son temps, aucune hausse des taux ne figure à son agenda dans un avenir prévisible, la priorité étant le soutien à la croissance, parfois mise à mal par certaines pénuries.

la fermeté de l'Euro pourrait être imputée à une tension ce jeudi (+4,5 sur les Bunds à -0,133%, +5,3Pts sur nos OAT à 0,222%)... mais les rendements s'étaient détendus symétriquement la veille, sans le moindre impact sur les changes (seul le Yen avait 'bougé' la veille, se repliant contre toutes devises... et il efface ses pertes ce jeudi en reprenant 0,3% face au $ et +0,4% face à l'Euro.

Le Dollar peut en revanche avoir pâti du net repli de la croissance américaine de troisième trimestre: le PIB des Etats-Unis s'est fortement contracté de +6,7% vers 2% au troisième trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du Département du Commerce (le consensus tablait plutôt sur -3Pts vers +3,7%).

Cette décélération de la croissance économique est attribuée par le Département du Commerce à un ralentissement des dépenses de consommation des ménages, conséquence logique de la diminution des aides gouvernementales dès la fin août.

L'autre chiffre du jour, c'était les inscriptions aux allocations chômage qui ont diminué de -10.000 la semaine du 18 octobre aux Etats-Unis pour s'établir à 281.000 contre 291.000 (plus faible niveau enregistré depuis mars 2020).

Il n'y a rien là qui puisse affaiblir le Dollar, et sa rémunération ne semble pas non plus en cause puisque les T-Bonds se retendent de +5Pts, vers 1,5800%.

Il perd également -0,7% face au Franc suisse, à 0,9116%, -0,35% face à la Livre... et le Dollar Index recule de -0,5% vers 93.33