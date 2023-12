Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: rien ne bouge, sauf le Yen en repli de -1% à 146,4$ information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 20:03









(CercleFinance.com) - Peu d'écarts en ce lundi, à 24 ou 48H des réunions de la Réserve fédérale américaine (FOMC les 12 et 13/12) puis de la Banque centrale européenne (BCE le 14/12) ou de la Bank of England (également jeudi).



Les parités E/$ ou £/$ ou $/CHF n'ont décalé de plus de 0,1% (au détriment du billet vert) mais le $-Index termine la journée en progression de +0,1% à 104,1 du fait de la lourde rechute du Yen qui abandonne -1% vers 146,4.



Les grandes banques centrales ont récemment mis fin à leur cycle de hausse de taux, mais leur approche plus accommodante ne semble pas suffisante aux yeux des investisseur, qui anticipent désormais des baisses de taux rapides, convaincus que Mr J.Powell ou Ch.Lagarde sont les 'alliés indéfectibles des marchés'.

La conviction que la BCE va devancer la FED a causé un lourd repli de l'euro depuis 10 jours, de 1,1015 (le 28/11) vers 1,0760 ce lundi.

Aucun chiffre n'est venu animer cette séance sur le FOREX, d'où le comportement linéaire de la plupart des paires de devises.







