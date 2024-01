Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: retour à la case départ pour le $-Index vers 102,45 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 19:34









(CercleFinance.com) - Tout pour comme la bourse de Paris ou les actions européennes, cette séance de mardi a défait ce que la précédente avait fait : retour à la case départ.



Le Dollar Index reprend les 0,25% perdus la veille (à 102,45) : l'Euro rebaisse symétriquement de 0,2% vers 1,0930, la Livre Sterling de 0,3% vers 1,27, le Franc suisse de -0,5% à 0,8520.



Les 'chiffres du jour' s'avèrent sans impact sur les changes: côté US, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit d'environ -2%, à 63,2Mds$ en novembre 2023, par rapport à celui de 64,5 du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 64,3 milliards$), selon le Département du Commerce.



Côté Europe, dès le milieu de la matinée, l'Euro digérait sans aigreur une franche déception pour le secteur manufacturier en Allemagne : la production industrielle recule de 0,7% en novembre 2023, soit un 6e mois consécutif de repli.

Toujours sur le vieux continent, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro est ressorti à 6,4% en novembre 2023, en baisse par rapport au taux de 6,5% d'octobre, tandis que celui de l'UE s'est établi à 5,9%, contre 6% le mois précédent, selon les données d'Eurostat.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.