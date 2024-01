Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: $ reste irrégulier, CHF grimpe, le $ canadien chute information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 23:05









(CercleFinance.com) - Le Dollar reperd les gains de la veille et ce schéma se répète inlassablement depuis le 16 janvier : le $-Index recule de -0,35% vers 103,25, le même niveau que le 31 août ou le 1er décembre.



C'est la preuve que le billet vert résiste à des changement radicaux des anticipations de niveau de rémunération à l'horizon fin 2024, le marché ayant d'abord validé 3, puis 6 puis même 8 baisses de taux de fin août à début décembre (5 écarts de 25Pts, c'est considérable et cela a dopé Wall Street)... ce qui est bien supérieur à ce qui était anticipé côté BCE dans l'intervalle.

Pour en revenir à la séance de ce 24 janvier, le Dollar n'a en tout cas pas profité de la vigueur de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis (PMI) en ce début d'année : selon S&P Global, la croissance s'accélère puisque le PMI composite ressort à 52,3 en estimation flash, un plus haut de sept mois, après 50,9 en décembre.



'L'expansion a été soutenue par les prestataires de services, tandis que les fabricants ont continué d'observer une chute de leur production sur fond de problèmes d'approvisionnement s'intensifiant', précise S&P Global.



Compte tenu de la prudence des cambistes à la veille du meeting de la BCE, il est peu probable que les chiffres publiés en Europe aient soutenu l'Euro face au Dollar : en effet, la monnaie unique a grosso-modo stagné face aux autres devises (Livre et Yen, $ australien, etc.).



C'est le Franc suisse qui s'est montré le plus vigoureux avec +0,8% face au $ et +0,55% face à l'Euro... et +1,3% face au Dollar canadien, la devise la plus faible (qui perd 0,75% face à l'Euro et 0,5% face au $), alors que Justin Trudeau pourrait être mis en difficulté pour avoir usé de procédés anticonstitutionnels pour mater la fronde des camionneurs canadiens en février 2022.



Pour mémoire, et même cela n'a pas de réel impact sur le FOREX, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 47,9 en janvier, mettant ainsi en évidence une baisse de l'activité des entreprises privées de la région pour un 8ème mois consécutif.



L'indice s'est cependant redressé par rapport à décembre 2023 (47,6) mais reste très loin du niveau d'expansion (50,1).



Et cela ne s'arrange pas dans l'Hexagone: l'indice PMI composite HCOB est passé de 44,8 en décembre à 44,2 en janvier (estimation 'flash') affichant un plus bas de quatre mois et soulignant la forte contraction de l'activité globale dans le pays.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.