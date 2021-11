Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : repli en trompe l'oeil du Dollar information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 00:00









(CercleFinance.com) - Le Dollar semble reculer (-0,1% à 95,8) mais en réalité, il reste bel et bien stable sur 24H, après avoir en effet franchi dans la nuit de mardi à mercredi le cap des 96,25, et établi ainsi un nouveau record annuel. Le billet vert termine en effet en hausse de 0,15% à 1,1315/E, en hausse de 0,2% face au Yen à 114,1, en léger repli de -0,1% face au Franc suisse à 0,9280. le Dollar est probablement affaibli par le rendement des T-Bonds qui se détend spectaculairement de -5Pts de base vers 1,584%... comme si les anticipations d'un retour de l'inflation vers la cible des 2% promis par la FED d'ici fin 2020 se renforçaient. Le chiffre des mises en chantier de logements n'était pas de nature à affaiblir le $ : les mises en chantier se sont tassées de 0,7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.520.000 en rythme annualisé, un niveau en dessous du consensus. Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre augmenté de 4% à 1.650.000 en octobre, dépassant légèrement l'estimation moyenne des économistes. La baisse des mises en chantier semble à relier au manque demain d'oeuvre plutôt qu'à une désaffection des investisseurs face à des prix de plus en plus inabordables (410.000$ pour une maison 'moyenne').

