Devises : repli de 0,8% hebdo du $ contre E, la Livre résiste

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa consolidation alors que les derniers développements -et mesure de riposte- liés au coronavirus dopent l'anticipation d'une nouvelle détente de taux par la FED si la croissance US se trouvait menacée par l'épidémie (Jerome Powell suit l'affaire de très près)

Le billet vert rechute de -0,45% ce vendredi face à l'Euro (qui remonte à 1,1080 et reprend +0,8% sur la semaine), de -0,5% face au Franc suisse (à 0,964) et de -0,8% face à la Livre Sterling (qui atteint 1,32, en ce dernier jour d'appartenance à l'US).

Rappel: la BoE a laissé jeudi son taux directeur inchangé à 0,75% mais pourrait le réduire ultérieurement.

L'Euro n'a pourtant pas de raisons de faire des étincelles: PIB de l'Eurozone a quasiment stagné au 4ème trimestre (+0,1%), soit +1% seulement sur 1 an, avec une chute de -0,2% du PIB en Italie au 'T4'.

Et l'explication ne vient pas non plus d'un différentiel (négatif) de rendement de part et d'autre de l'Atlantique puisque celui des Bunds et OAT se détend de -3Pts tandis que les T-Bonds se détendent de -2Pts à 1,535% et les T-Bonds à '30 ans' rebasculent sous 2,00% (pour la 3ème fois de l'histoire).

Côté chiffres, c'est assez mitigé : le PMI de Chicago chute de 48,2 vers 42,9 alors que le consensus visait 48,9.

Les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en rythme séquentiel le mois dernier, un chiffre conforme au consensus.

De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de 0,2% en décembre 2019, alors que le consensus de marché en attendait une progression de 0,3%. En novembre, les dépenses et revenus avaient augmenté de 0,4%.

Seule 'stat' positive : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 99,8 points au mois de janvier (après 99,3 en décembre), alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 99,1 points.