Devises : relative stabilité de la parité E/$ sur la semaine

(CercleFinance.com) - Avec une nouvelle petite progression de 0,2% l'Euro face au Dollar, vers 1,1825/1,1830, la semaine s'achève sur un statu quo sur cette paire de devises, malgré le basculement des marchés en mode 'risk on' qui était de nature à handicaper l'actif 'risk off' qu'est le Dollar (même observation concernant l'or qui perd 3% sur la semaine, ce qui aurait pu être bien pire). Le Yen se raffermit également, de +0,45% à 104,65, la Livre de +0,55% à 1,3180. Les diverses interventions de Christine Lagarde pour la BCE, R.Kaplan et E.Rosengren pour la FED n'ont pas fait fortement réagir les cambistes. Côté chiffre, rien de décisif non plus Europe, une série de statistiques économiques ont animé la matinée, dont l'estimation 'rapide' de la croissance de la zone euro au 3ème trimestre. Les données préliminaires avaient montré un spectaculaire rebond de l'activité sur la période allant de juillet à septembre (+12,7%), renversant en large partie mais pas en totalité les chutes du 1er trimestre (-3,7%) et du deuxième trimestre (-11,8%). Au cours du troisième trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 12,6% dans la zone euro et de 11,6% dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat. Rappel: au deuxième trimestre 2020, le PIB avait plongé de 11,8% dans la zone euro et de 11,4% dans l'UE. La zone euro a par ailleurs dégagé un excédent commercial de 24 milliards d'euros en septembre, contre 21 milliards le mois précédent, les exportations (+4,1%) ayant augmenté plus vite que les importations (+2,7%), selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le surplus commercial est passé de 19,3 milliards d'euros en août à 23 milliards en septembre, avec des progressions de 4,8% des exportations et de 2,7% des importations d'un mois sur l'autre.

