Devises : rebond symbolique de +0,3% du $ après -1,5% mardi

(CercleFinance.com) - La débâcle du Dollar est enrayée après -1,5% mardi, une chute spectaculaire qui s'est accompagnée de la plus forte détente des taux depuis mi-mars (les T-Bonds ont effaçé -15Pts mardi).



Le $-Index reprend 0,33% à 104,25 alors que le rendement des T-Bonds se retend de +10Pts vers 4,542%, le Yen lâche -0,6% et retombe vers 151,25 (la croissance nippone chute de -0,5% au T-3 par rapport au T2).



L'euro reperd symétriquement quelques fractions (-0,25%) face au $ après son envolée de +1,70% (jusque vers 1,0890 la veille), ce qui semble logique au vu des signaux négatifs qui se multiplient en Europe : la production industrielle CVS a diminué de -1,1% dans la zone euro et de -0,9 % dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

La production industrielle a diminué de 6,9% dans la zone euro en septembre et de 6,1% dans l'UE.



Les économistes de Bruxelles estiment désormais qu'il faut s'attendre à une croissance de 0,6% du PIB de la zone Euro en 2023 contre +0,8% estimé précédemment, tandis que l'inflation est revue à la hausse de +2,9 à +3,2% en 2024.

L'Allemagne de son côté pourrait subir une contraction de -0,3% cette année contre 0,2% précédemment.

En France, les réservations de logements neufs se sont effondrées de -40% au T3 par rapport à 2022, à seulement 16.000 unités livrables.

Le taux de chômage remonte de +0,2% à 7,4% en octobre (catégorie A) et le taux 'toutes catégories' flirte avec les 17% (16,9%).



La Livre reperd -0,65% à 1,2415$ alors que l'inflation britannique (4,6% contre 6,7% en septembre) est tombée en octobre à son plus bas niveau depuis 2021, se rapprochant ainsi de l'objectif de la Banque d'Angleterre et apportant un peu d'oxygène aux consommateurs.

L'Italie fait encore mmieux avec +1,7% mais cela s'accompagne d'un ralentissement de l'économie.



Sur le front des statistiques US, les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé de 0,1 % en octobre par rapport au mois précédent (+0,9%).



Hors automobiles et carburants - la composante de la statistique correspondant le mieux à la mesure de la consommation entrant dans le calcul PIB - les ventes au détail ont augmenté de 0,1%.

Les ventes automobiles ont ainsi reculé de 1 % en octobre par rapport à septembre, tandis que celles des stations-services ont reculé de 0,3%.



La bonne surprise provient de l'indice 'Empire State' calculé par la Fed de New York qui a grimpé de +14Pts pour repasser positif et atteindre 9,1 en novembre.

Mais attention : les 'perspectives' ont fortement baissé, les entreprises ne s'attendant plus à ce que les conditions s'améliorent au cours des six prochains mois.





