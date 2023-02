Devises : rafale de 'stats' US débouche sur $ figé à 1,067/E information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 23:22

(CercleFinance.com) - Cette séance de jeudi se termine dans la douleur pour Wall Street (il ne fallait pas rater les 90 dernières minutes : les indices US ont perdu -1% en ligne droite) mais le Dollar a été manifestement épargné par les liquidations de valeurs boursières car soutenu symétriquement par une remontée du rendement des T-Bonds (+6,5Pts à 3,868% pour le '10 ans', le '6 mois' grimpant à 5,02%, le '12 mois' à 5,00% et le '2 ans' à 4,645%).



Le Dollar-Index a fini parfaitement inchangé à 103,9, ce qui est conforme à l'absence d'écarts constaté sur l'E/$ (l'Euro s'effrite de -0,1%) ou le 'cable' $/£ (stable à 1,1990)



Le Dollar est logiquement soutenu par une rafale de 'stats' aux Etats-Unis plus robustes que prévus (au moins 3 sur 4): les prix à la production ont augmenté de +0,7% en janvier aux Etats-Unis (contre +0,4% attendu), essentiellement dans le sillage du rebond des coûts de l'énergie.



Le Département du Travail a annoncé jeudi que le 'PPI' a augmenté de +6% sur 12 mois à fin janvier, dans le sillage des prix de l'énergie qui ont grimpé de 5,4% en janvier après une chute de 10,3% en décembre.



Hors données 'core', hors alimentaire, énergie et services commerciaux, les prix à la production ont augmenté de 0,6% en janvier, soit leur taux de progression la plus marqué depuis mars 2022.

Sur 12 mois, la hausse est de 4,5% au lieu des 4,3% anticipés.



Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de -1000 lors de la semaine du 6 février, s'établissant à 194 000 contre 195 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à 196 000), selon le Département du Travail, alors qu'une hausse vers 200.000 était attendue.



Petit bémol au tableau d'une économie US au bord de la surchauffe: le Département du Commerce fait état d'un repli de 4,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.309.000 en rythme annualisé, un niveau inférieur aux attentes des économistes.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, sont restés stables (+0,1%) à 1.339.000 en rythme annualisé en janvier, manquant ainsi légèrement le consensus de marché: il semble illusoire d'attendre une embellie alors que les taux longs US se remettent à grimper depuis le 2 février (+4Pts à 3,894% sur le '30 ans').