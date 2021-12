Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ plutôt robuste, la Livre turque à un plus bas information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 19:49









(CercleFinance.com) - Journée relativement calme en cette veille de publication du 'NFP', le Dollar grappille quelques centièmes... mais le principal enjeu, ce n'est peut-être pas le taux de chômage publié demain : ce serait une obstruction républicaine au relèvement du plafond de la dette aux Etats Unis, avec comme conséquence un 'shutdown'. Il gagne par exemple +0,35% face au yen à 113,15E, 0,15% face à la Livre à 1,3290... il pulvérise un nouveau record face à la Livre Turque : +3,3% à 13,80, cela fait presque -90% depuis le 1er janvier... et une division par 2,5 depuis début décembre 2020. La résilience du billet démontre que les cambistes parient sur la capacité de Janet Yellen à faire fléchir les membres du Congrès, ou pour dévoiler une nouvelle façon créative de repousser l'échéance et éviter le blocage des administrations US. L'évolution des T-Bonds n'a joué aucun rôle : ils décalent que de +1pt symbolique vers 1,444% (le rendement du '30 ans' stagne sous les 1,80%). Sauf risque de voir la croissance US dérailler à cause du variant Omicron, le Dollar devrait reprendre son ascension en direction des 1,08/E alors Jerome Powell a prédit un durcissement de la politique de la Fed, avec un doublement du rythme du 'tapering' dès le 15 décembre (il sera donc éteint avant fin mars). Les chiffres du jour ont eu peu d'impact sur les changes : après le basculement symbolique sous la barre des 200.000 des inscriptions hebdomadaires au chômage annoncé jeudi dernier, le nombre augmente cette semaine de +28.000 (à 222.000 contre 194.000) annonce jeudi le Département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 250.000 inscriptions au chômage à l'issue de la semaine écoulée. En extrapolant les tendances récentes, les analystes estiment que l'emploi américains devrait retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire à la mi-2022.

