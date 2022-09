Devises: plongeon du Yen, $-Index au zénith depuis juin 2002 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 19:40

(CercleFinance.com) - L'Euro peut-être inscrit un nouveau plancher de 20 ans face au Dollar (à 0,9865) mais le 'fait marquant' ce mardi, c'est la sanction dont été victime le yen qui plonge de -1,5% en moyenne contre toutes devises (-1,6% face au $, -1,4% face à l'E, -1,75% face à la £).



Le Yen inscrit un nouveau plus bas absolu face au billet vert, à 143 (alors qu'il valait 103 début janvier 2021 et 115 en janvier 2022: une chute de -25% en 8 mois et une semaine, c'est abyssal et cela devrait faire bondir l'inflation au Japon.

Mais la BoJ semble orchestrer cette débâcle (-39% en 20 mois, cela mérite ce vocable) afin de soutenir le commerce extérieur nippon et rester compétitif face à la Chine alors que le Yuan inscrit un nouveau plancher de 6,935 face au Dollar.



L'Euro a encore perdu terrain (-0,2%) malgré la conviction (à plus de 60%) que la BCE devrait relever ses taux directeurs de 75 points de base après-demain et communiquer sur le fait que de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont nécessaires.



'La BCE semble déterminée à faire passer la lutte contre l'inflation avant les préoccupations sur la croissance, la configuration macroéconomique reste complexe et les risques politiques élevés', rappelle Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO en amont de la réunion.



Aux Etats Unis, après un pont de 3 jours, les cambistes ont repris le travail et le plongeon du Yen propulse le Dollar Index vers un nouveau record de 20 ans, un peu au-delà de 110,55 en séance (et 110,30 ce soir, sa meilleure cloture depuis le 3 juin 2002.



Côté chiffres, l'activité du secteur privé américain s'est contractée davantage qu'estimé initialement en août, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 44,6 en données définitive, après 45,0 en estimation flash et 47,7 pour le mois de juillet.



En revanche, l'ISM des 'services' (secteur tertiaire) enregistre un rebond surprise : la dernière enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) auprès des directeurs d'achats fait apparaître une progression de 0,2 point pour atteindre 56,9 le mois dernier, alors même que les économistes prévoyaient un repli vers 55,4.



Ce chiffre indique que l'activité dans le secteur des services s'est accrue pour le 27ème fois consécutif: de quoi conforter la FED dans sa stratégie de combat sans faiblesse contre l'inflation, ce qui devrait se traduire par une 3ème hausse de 75Pts le 21 septembre prochain.