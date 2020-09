Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ peu volatile, la Livre poursuit sa remontée Cercle Finance • 16/09/2020 à 19:20









(CercleFinance.com) - L'Euro consolide marginalement face au Dollar (-0,1% vers 1,1835) et c'est de nouveau la Livre Sterling qui se distingue. Elle poursuit le rebond amorcé lundi (après quasiment -3% la semaine précédente): elle gagne 0,75% face au Dollar et 0,85% face à l'euro, vers 0,91). Boris Johnson semble mettre un peu d'eau dans son vin avec l'UE: il se dit confiant dans la possibilité de parvenir à un projet d'accord post-Brexit d'ici le 15 octobre. Notons également que les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,2% en août (0,00% anticipé), en repli de 0,8 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'ONS. Le Dollar se montre peu volatile depuis 48H, un peu plus faible face au Yen (-0,5%) alors que le Japon s'est doté d'un nouveau 1er Ministre qui s'inscrit dans les pas de Shinzo Abe. Les cambistes semblent ne rien attendre du billet vert en relation avec le FOMC de la FED: elle a déjà fait connaître son scénario monétaire à l'horizon 2024: pas de hausses de taux (le seul débat possible devient donc: les fera-t-elle passer en négatif ?). L'ultime suspens réside dans le degré de tolérance à l'inflation: de combien la hausse des prix pourrait-elle dépasser les 2% avant que la FED réagisse (et si elle fait une 'moyenne', sur combien de trimestres ? sur 2, 4 ou 6 ?).

