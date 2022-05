Devises: $ peu volatile après la FED, le Rouble corrige -7% information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 20:40

(CercleFinance.com) - Le point d'orgue de cette séance a retenti à 20H avec la publication des 'minutes' de la FED (c'est le résumé des délibérations du dernier FOMC) .



Le Dollar semble se redresser (+0,6% face à l'Euro vers 1,0672) mais il avait déjà testé cette zone de cours plus de 3 heures et demi avant la divulgation des 'minutes'.

Pas de réaction franche non plus sur l'obligataires: le rendement des T-Bonds 2032 se détend par le plus petit écart : -1Pt vers 2,76%.

C'est Wall Street qui semble le plus apprécier l'absence de mauvaise surprise (pas de hausse de +0,75% du taux directeur à l'horizon) avec un S&P500 à +0,8%.

Le Dollar Index reprend 0,35% vers 102,2, sa progression la plus franche se lit face à l'Euro, puis au Yen (+0,5%), la Livre (+0,3%), le Franc suisse (+0,2%).

A noter : enfin une correction significative du Rouble qui avait atteint et légèrement dépassé la marque des 60 face à l'Euro et qui a soudain piqué du nez vers 11H30 et chuté de -7% vers 64,25/E (vers 20H) alors que les Etats Unis imposent à la Russie de rembourser sa dette en Rouble et non en Dollar, ce qui va contraindre la Banque de Russie à puiser dans ses réserves.

La chute du Rouble flirte également avec les 7% face au Dollar, à 60,1 contre 56 mardi.