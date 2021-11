Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : peu de variations faute de nouveaux catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 19:40









(CercleFinance.com) - Séance de consolidation pour le billet vert qui cède environ -0,25% (Dollar Index à 94,1) contre les principales devises, et -0,2% face à l'Euro, vers 1,1590. Pas de chiffres 'macro' au calendrier de part et d'autre de l'Atlantique, l'affaiblissement du billet vert est cohérent avec le scénario d'une hausse de taux repoussé au-delà de mi-juillet 2022, tel que Jerome Powell l'a envisagé si l'inflation entame sa décrue d'ici le printemps prochain. James Bullard et Richard Clarida reconnaissent toutefois ce lundi que l'inflation reste plus soutenue et durable que prévu, ce qui peut justifier de remonter les taux avant fin 2022 et d'achever le 'tapering' avant juillet prochain... un 'ajustement plus faucon' qui n'impressionne guère les cambistes. Le Dollar cède -0,5% face à la Livre vers 1,3560 mais ne s'effrite que de -0,15% face au Yen et au Franc suisse. Le différentiel de rendement (insignifiant) entre l'Euro et le $ n'a pas impacté la paire : les T-Bonds affichent ce lundi +3 point de base à 1,483%, nos OAT +2Pts à 0,084%, les Bunds +2,3Pts à -0,2550%. Le FOREX pourrait s'animer demain avec l'indice ZEW en Allemagne, la croissance du PIB au Royaume Uni, la production industrielle de la zone euro puis les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ce mercredi.

