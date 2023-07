Devises : peu d'écarts, malgré plusieurs stats US 'faibles' information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 18:15

(CercleFinance.com) - Séance très calme sur le FOREX en cette veille de fête nationale aux Etats Unis (Independance Day) avec des opérateurs US peu présents (beaucoup ont fait le pont et retravailleront mercredi).



Le Dollar Index est l'arrêt vers 102,9/103 et cet écart de moins de 0,05% se retrouve sur l'Euro-Dollar (la monnaie unique grappille 0,05% à 109,15).

Le billet vert grappille en revanche 0,1% face à la Livre, 0,15% face au Yen et +0,05% face au Franc suisse (l'inflation dans la confédération revient à 2%).



Les chiffres du jour n'ont pas impacté les changes, les scores étant relativement attendus.

Côté US, nouveau recul du secteur manufacturier américain à 46 contre 46,9 (8ème mois consécutif de repli en juin), selon les résultats d'une enquête mensuelle publiée ce lundi par l'Institute for Supply Management (ISM).



Si le sous-indice des nouvelles commandes a grimpé à 45,6, après 42,6 le mois précédent, celui mesurant la production s'est enfoncé à 46,7 contre 51,1, tout comme celui de de l'emploi qui a fléchi à 48,1 après 51,4 le mois passé.

Un autre indice PMI manufacturier publié dans la matinée, celui de S&P Global, est ressorti en net repli, confirmant ainsi la perspective d'une possible entrée en récession de l'économie américaine dans le seconde partie de l'année.



En Europe, les PMI définitifs du secteur manufacturier ont animé le début de séance aujourd'hui, sachant que leurs estimations préliminaires avaient déçu, faisant ressortir des chiffres au bas depuis le début de la pandémie.



L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est très légèrement redressé par rapport au 45,7 de mai pour s'établir à 46,0 en juin.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 44,8 en mai à 43,4 en juin.



Les investisseurs US vont pouvoir affiner, dans les prochains jours, leur jugement sur l'état de l'économie américaine au gré de plusieurs statistiques qui pourraient constituer le prochain catalyseur pour aller plus haut, ou au contraire justifier une consolidation.



Parmi les autres indicateurs macroéconomiques au programme de la semaine figurent l'indice ISM des services aux Etats-Unis, les dernières 'minutes' de la Réserve fédérale ou encore le rapport sur l'emploi américain.