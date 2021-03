Devises : $ peu changé en hebdo, Euro quasi stable après BCE

(CercleFinance.com) - Le Dollar efface ses pertes de la veille (-0,5 à -0,6%) face à la plupart des devises, sauf face à l'Euro où il ne grappille que +0,25% vers 1,1950 (il ressort peu changé sur la semaine écoulée, en repli de -0,2%... et peut être aucun repli s'il progresse ce soir).

Il se montre le plus ferme face au Yen et au Franc suisse et le seul repli qu'il subit, c'est face au Dollar canadien ('huard') vers 1,2470.

Le billet vert est soutenu par le franchissement du seuil des 1,6% de rendement par les T-Bonds US et l'inscription d'un nouveau record de 1,642%, un niveau plus revu depuis le 2 février 2020.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans vient de franchir le cap des 2,40%, dépassant le plus haut du 25 février et approchant le zénith de 2,4162% du 2 janvier 2020.

En Europe, la rémunération de l'Euro augmente de +3Pts de base sur les Bunds et les OAT.

La Livre Sterling se replie également de 0,5% face au $, à 1,3920%, malgré un rendement des 'Gilts' qui fait une embardée de près de +10Pts de base à 0,83% et qui renouent avec les pitres niveaux testé le 26 février (0,835%).

La tension des taux longs US est consécutive à la publication de 2 'bons' chiffres : la confiance du consommateur américain a bondi de +6,2Pts à 83 début mars, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi (le consensus tournait en moyenne autour de 78).

Le sous-indice des anticipations a grimpé à 77,5, après 70,7 en février alors la Chambre des Représentants a voté cette semaine un gigantesque plan de soutien à l'économie qui prévoit le versement de chèques de 1.400 dollars aux américains gagnant jusqu'à 6.660$ par mois (5.350E), c'est à dire à tout citoyen gagnant moins de 75.000$/an et 150.000$ pour un couple... pour ceux là, c'est un chèque cadeau pour investir en bourse.

Les prix à la production 'PPI' aux Etats-Unis ont par ailleurs augmenté de 0,5% en données brutes en février par rapport au mois précédent (conformément au consensus), dont une progression de 0,2% hors alimentation, énergie et négoce.

Selon Département du Travail, sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en février à 2,8% en données brutes et à 2,2% hors alimentation, énergie et négoce, à comparer à des hausses annuelles de respectivement 1,7% et 2% en janvier.