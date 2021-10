Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : parités globalement figées, seul le Yen décroche information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 22:48









(CercleFinance.com) - Le Dollar n'a guère bougé ce mardi, et l'Euro non plus : les parités ont semblé gelées sur pratiquement toutes les paires majeures... en revanche le Yen a fait preuve de faiblesse et perdu 0,35% à 0,4% face à ces 2 devises, ainsi que la Livre et le Franc suisse. Le Dollar -stable face à l'Euro autour de 1,1600- n'a pas tiré profit de 2 bons chiffres US : la confiance du consommateur est repartie à la hausse (+4Pts) en octobre aux Etats-Unis (après trois mois de repli) pour s'établir à 113,8 selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. La composante de la situation actuelle a augmenté de +3Pts à 147,4 contre 144,3 le mois dernier, tandis que l'indice des anticipations s'est lui amélioré à 91,3 contre 86,7 le mois dernier. Le chiffre mensuel des ventes de logements neufs fait un bond de 14% en septembre pour atteindre un taux annuel de 800.000, selon les données compilées par le US Census Bureau. Le prix de vente médian des maisons neuves pulvérise un nouveau record absolu à 408.800$. Le stock de logements neufs à vendre s'est contracté de -12% entre août et septembre, ce qui équivaut à 5,7 mois de transactions. Il n'y avait aucune publication 'macro' dans l'Eurozone, ni au Royaume Uni pour donner un avantage à la Livre ou à l'Euro, donc le Dollar aurait pu faire la différence et il ne l'a pas fait: les +0,10% du Dollar Index à 93,90 résultent du seul affaiblissement du Yen.

