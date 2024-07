Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: parités figées depuis vendredi, Yuan inchangé 1,27$ information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Seconde séance de stagnation sur le FOREX : les changes se sont montrés aussi volatils à la veille puis au lendemain de l'annonce du retrait de Joe Biden à la course à un second mandat à la Maison Blanche.

Les rumeurs allaient bon train vendredi dernier mais le Dollar n'avait pas bougé : il n'évolue pas davantage ce lundi malgré la nomination de Kamala Harris comme candidate officielle aux présidentielles du 5 novembre, alors qu'elle n'a pas favorite dans les sondages, même si elle semble en mesure de capter le vote des jeunes... et de conserver une majorité à la Chambre des Représentants.

Il semblerait que les jeux ne soient pas complètement faits : la convention démocrate qui débute à partir du 18 août pourrait voir d'autres concurrents se positionner dans la course.



Michael Brown, stratège chez Pepperstone, attend de cette nouvelle une volatilité plus élevée des actifs, 'la course à la Maison Blanche étant probablement beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était il y a un jour ou deux'.

Mais le Dollar Index reste complètement éteint avec -0,03% à 104,35 après -0,08% vendredi à 104,25... et plus rien ne bouge depuis le 12 juillet (104,10).



L'Euro grappille +0,03% à 108,8 (c'est non significatif) après -0,15% vendredi (de 1,0895 vers 1,0875). Le Dollar grappille +0,07% face à la Livre et +0,1% face au Franc suisse... mais il cède -0,25% face au Yen vers 157,1.



Le Yuan n'a absolument varié face au Dollar (-0,03% à 7,2680) alors que la PBOC a de nouveau réduit ses taux ce matin... la parité étant figée sous 7,27 depuis le 17 juillet.



Sur le front des statistiques, aucun donnée macroéconomique majeure n'était prévue ce lundi.

En revanche, les jours suivants verront paraître les indices PMI préliminaires, les indices de climats des affaires en France et en Allemagne, ou encore la croissance américaine du deuxième trimestre puis l'indice des prix PCE (en marge des revenus et dépenses des ménages US).







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.