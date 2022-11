Devises: nette décrue du $(sous 1,06E) avant verdict Midterm information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 19:35

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa décrue et cela commence à prendre des proportions impressionnantes puisque le 'Dollar Index' chute encore de de -0,65% et bascule sous les 110 et surtout le plancher des 109,60 (contre 113 pas plus tard que vendredi).



La glissade de -3% en 72H vers 109,4 semble motivée par la conviction d'une ralentissement de la cadence de la hausse des taux mi-décembre par la FED et par la période d'incertitude politique qui devrait s'enclencher dès cette nuit avec les législatives partielles de Midterm.

Les résultats seront connus demains mais les cambistes s'attendent à une cohabitation entre la Maison Blanche démocrate et le Congrès républicain.



L'Euro qui gagne 0,5% à 1,0650$ ne le doit pas à son rendement (nos OAT en terminent à -8Pts de base vers 2,79%, idem pour les Bunds vers 2,2750%) et les BTP italiens effacent -10Pts à 4,38%.



Il le doit encore moins à la publication de l'un des pires déficits de la balance commerciale française de l'histoire : plus de -17,5MdsE en septembre contre 15,3MdsE le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

La barre des -100MdsE est allègrement franchie en seulement 9 mois.

Ce sera et de très la pire année de l'histoire... et les 150MdsE pourraient être atteint en '12 mois glissants' dès décembre 2022 ou en janvier 2023.



En moyenne mobile sur trois mois, la balance commerciale française s'est encore dégradée, de 0,9 milliard d'euros pour s'établir à -16,8MdsE, une aggravation toujours portée par la détérioration de la balance énergétique.



Eurostat a publié une hausse séquentielle de +0,4% des ventes du commerce de détail dans la zone euro et dans l'UE, après une stagnation en août mais les ventes de détail ont diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE en septembre, après des variations annuelles de -1,4% dans la zone euro et de -0,9% dans l'UE le mois précédent.