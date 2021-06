Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : net repli du $ face à l'Euro, Livre et $ canadien Cercle Finance • 21/06/2021 à 19:40









(CercleFinance.com) - Le Dollar reperd plus nettement du terrain ce soir (-0,5% vers 1,1920/E) malgré des T-Bonds dont le rendement est remonté de 1,4500 vers 1,4810 ce soir... tandis que celui des OAT et des Bunds est resté figé (à 0,165 et -0,1700% respectivement). Le '3 ans' connait les plus amples variations depuis mercredi 16/06, son rendement passant de 0,33 à 0,485% (+1,5Pt ce lundi... cela semble se calmer un peu mais l'écart avec le '10 ans' se resserre). La faiblesse du billet vert ne s'explique pas non plus par les 'chiffres du jour' puisque le calendrier était désert en ce lundi. Le Dollar n'a tenu ses positions que face au Yen, il décroche en revanche de -0,9% face à la Livre, vers 1,3925, il lâche également -0,8% face au $ canadien, vers 1,2360. Peut-être les cambistes s'attendent-ils à une inflexion de la communication de la FED puisque Jerome Powell et d'autres membres de la FED vont s'exprimer cette semaine. Ils pourraient adoucir ou relativiser les nouvelles 'orientations' en réaffirmant la conviction de la FED dans le caractère 'transitoire' de l'inflation, dans l'impératif de se 'hâter lentement' afin de ne pas casser la reprise. Il existe 1.000 façon de communiquer pour repousser l'horizon d'une hausse de taux à 2023, voir mi-2023.

