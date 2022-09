Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : net repli du $ (-0,8%) malgré rendement peu changé information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le Dollar recule nettement, le '$-Index' lâche -0,8% à 108,20 et cela se traduit par une nette remontée de l'Euro (+0,8%) vers 1,015$, de la Livre (+0,9% vers 1,1690), du Franc suisse (+0,8% vers 0,9520).

Le Yen accompagne en revanche le billet vert dans sa chute et il perd 0,8% face à l'Euro vers 1,4420.



Les cambiste se détournent du Dollar dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine publiés demain, qui constituent un enjeu crucial quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Le consensus table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI), autour de 8% en rythme annuel contre 8,5% au mois d'août, ce qui pourrait montrer que le pic d'inflation a probablement été dépassé.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a martelé pendant tout l'été sa détermination à lutter contre l'inflation, quitte à provoquer une récession, ce qui a refroidi les espoirs d'un prochain mouvement de pause dans le cycle de durcissement monétaire.



Une modération du 'CPI' pourrait cependant modifier les anticipations du marché, avec une révision à la baisse du taux maximum que pourrait fixer la FED et qui tourne autour de 4% mi-2023.

Le rendement des T-Bonds ne rebaisse pas pour autant, sinon de façon marginale (-2Pts vers 3,2010%) et celui de nos OAT recule en revanche de -7Pts vers 2,218%.

La baisse du Dollar ne s'explique donc pas par un différentiel de rémunération négatif.

L'Euro n'en restera pas là d'une façon ou d'une autre: la semaine sera également marquée par la parution, demain, de l'indice allemand ZEW mesurant la confiance des investisseurs, qui permettra d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession en zone euro.





