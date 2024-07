Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : net redressement du Yen et Franc suisse, $ stable information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 22:15









(CercleFinance.com) - Peu de mouvement sur le Forex, le Dollar tient bon (+0,1% vers 1,0840) malgré un plongeon de Wall Street qui trahit des dégagements sur un large front, et qui affecte les 'magnificent 7' et les semiconducteurs.

Le 'risk-off' ne provoque même pas de détente des taux US, c'est même le contraire avec +5Pts à 4,285%, ce qui soutient le billet vert.



Le S&P décroche de -2,3% (première baisse de cette ampleur depuis 500 séances), le Nasdaq -3,65%... c'est pire séance pour la 'tech' depuis mi-décembre 2022 (et le Russell-2000 n'est pas épargné avec -2,15%).



Le '$-Index' était bien parti pour se redresser ce matin mais il finit quasi stable (-0,05%) à 104,40, à cause d'un bond de +1% du Yen vers 153,95 (peut-être assiste t'on au rapatriement de capitaux des US vers le Japon.

L'Euro perd également -1,15% face au Yen et -0,8% face au Franc suisse vers 0,9590.



Sur le front des statistiques, l'indice flash PMI composite HCOB de la zone euro s'est replié de 50,9 en juin à 50,1 en juillet, signalant ainsi une quasi-stagnation de l'activité globale du secteur privé de la région, et marquant la plus faible croissance de la période d'expansion en cours.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB est en légère hausse, passant de 48,2 en juin à 49,5 en juillet, mais signalant toujours un repli de l'activité du secteur privé français, avec un taux de contraction qui n'est toutefois plus que marginal.



Aux Etats-Unis, les ventes de maisons neuves se sont encore tassées de 0,6% au mois de juin, selon le Département du Commerce, (après avoir plongé de 14,9% en mai) pour s'établir à 617.000 en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 417.300 dollars et leur prix moyen, à 487.200 dollars. A 476.000, le stock de maisons neuves prêtes à la vente représente toujours une offre de 9,3 mois au rythme d'écoulement actuel.







