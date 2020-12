Devises : $ ne profite pas d'un rendement de +5Pts à 0,978%.

(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est affaibli jusque vers 1,2175 face à l'Euro après la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (NFP) très décevants... mais il s'est ensuite redressé pour revenir à l'équilibre vers 1,2135/1,2140/E.

Le billet vert gagne +0,4% face au Yen mais c'est bien la seule devise face à laquelle il se renforce: il s'effrite de -0,15% face à la Livre (1,3470) et de -0,45% face au Dollar canadien (à 1,2800).

Le Dollar ne profite pas d'une rémunération qui progresse de +5,5Pts vers un record de 0,978%, la plus haute observée depuis le 20 mars, d'autant que le rendement du Bund et des OAT reste complètement inchangé.

Peut-être le $ est-il affaibli par une économie américaine qui a créé deux fois moins d'emplois qu'attendu en novembre, selon les chiffres du département du Travail, lequel a fait état de 245.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, le chiffre le plus faible enregistré depuis six mois, après 610.000 (révisé de 638.000) en octobre.

Les estimations des économistes et analystes s'échelonnaient entre 100.000 suppressions (!) et 975.000 créations de postes (difficile de faire moins 'consensuel' avec 1.075 million d'écart au sein de la fourchette).

Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, a en revanche reculé plus qu'attendu à 6,7% après 6,9% en octobre alors que le consensus le donnait à 6,8%.

Le déficit de la balance commerciale des biens et services aux Etats-Unis s'est dégradé de +1,8%, passant de 62,1 milliards de dollars en septembre à 63,1 milliards en octobre, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le US Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis.

Ces statistiques mettent en évidence des excédents avec l'Amérique du Sud et centrale (2,2 milliards d'USD), l'OPEP (2,1 milliards d'USD) et Hong Kong (1,9 milliard d'USD), tandis que le déficit avec la Chine a augmenté de 2,2 milliards de dollars pour s'établir à 26,5 milliards de dollars en octobre

Enfin, mince consolation, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 1% en octobre, selon le Département du Commerce, progression plutôt meilleure que prévu en consensus, après une hausse de 1,3% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).