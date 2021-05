Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : marché des changes calme avant les Minutes du FOMC Cercle Finance • 19/05/2021 à 18:50









(CercleFinance.com) - Après sa chute de lundi, le Dollar se stabilise juste au-dessus de ses plus bas annuels, et au contact de support moyen terme : le billet vient par exemple de re-tester son plancher du 25 février (1,2240/E) et pourrait glisser en direction des 1,2350/E (plancher intraday du 3 janvier). Il semble évident que les cambistes commenceront à se sentir nerveux sous 1,225% et que la FED ou la BCE seront tentés de s'exprimer en cas d'enfoncement des 1,2300. La FED n'a d'ailleurs qu'un mot à dire (renoncement au scénario de l'inflation transitoire, réflexion sur un 'tapering'), compte tenu des indices de dérive des prix surgissant de toute part (du Royaume Uni ce mercredi avec +0,6% d'inflation en séquentiel en avril) pour que les cambistes réduisent leurs positions 'short' sur le $. Les cambistes décortiqueront avec beaucoup d'attention les 'minutes' de la FED (compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire, ou FOMC) publiées ce soir à 20H. James Bullard indique que la FED ne se voile pas la face sur 'le risque d'une inflation qui apparaîtrait hors de contrôle'. Le Dollar a donc peu varié face à l'Euro ou le Yen, il grappille +0,2% face à la Livre (1,416) et +0,3% face au Franc suisse (0,9000).

