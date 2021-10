Devises : malgré de piètres chiffres US, le $ résiste bien

(CercleFinance.com) - Séance sans grand relief sur le FOREX, avec un Dollar parfaitement stable face à l'Euro, à 1,1595 et au Dollar canadien.

Il ne décale que de +0,05% face au Yen (à 114,25) et ne progresse pas de plus de 0,2 à 0,25% face au Franc suisse (0,9240) et à la Livre (vers 1,3715).

Le billet vert ne souffre donc pas du recul de -1,3% de la production industrielle aux Etats-Unis (après -0,1 % en août, chiffre révisé de +0,4%), ni de la baisse de -1Pt du taux d'utilisation des capacités de production vers 75,2% en septembre contre 76,2% en août (chiffre révisé de 76,4%).

Le différentiel de rémunération du Dollar et de l'Euro n'est pas flagrant avec +3Pts pour nos OAT (à 0,195%) ou +2 sur les Bunds (-0,146%) puisque les T-Bonds affichent +2,5Pts à 1,1900%... mais le '10 ans' US affichait plus de 1,6250% de rendement ce midi, nos OAT 0,226% (ce qui ne change rien donc).