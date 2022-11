Devises: lourds dégagement sur le $ avant et après le NFP US information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 19:34

(CercleFinance.com) - Si les marchés obligataires ont peu réagi aux chiffres de l'emploi US ('NFP') publiés ce vendredi, les cambistes en revanche ont semblé considérer que c'était un véritable tournant qui se profilait pour le Dollar.



Le billet vert décroche de -1,5% selon la référence 'Dollar Index' qui retombe vers 111,2 contre 113 en matinée.



L'Euro grimpe de +1,7% vers 0,992$, le Franc suisse de +1,6% à 0,9965 (il repasse sous la parité) et la livre de +1,5% vers 1,1330.

A noter également un spectaculaire rebond de l'or et de l'argent, comme si soudain le Dollar perdait tout attrait comme 'refuge'.



Les cambistes semblent faire une lecture très différente des spécialistes des marchés de taux qui ne voient rien d'éminemment rassurant dans le 'NFP' publié ce jour.

L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en octobre (comme l'avait préfiguré le rapport ADP) mais l'augmentation du taux de chômage à 3,7% (contre 3,5%) suggère une certaine détente des conditions du marché du travail.

Pourtant, en données hebdo, le nombre de chômeurs -y compris en moyenne sur 4 semaines- n'a pas progressé, c'est même l'inverse... mais leur pourcentage en proportion de la population active augmente !).

Le département du Travail a recensé +261.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier après 315.000 (révisé de 263.000) en septembre, déjouant un consensus médian de +200.000, et il a révisé à la hausse les chiffres de septembre.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4%, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,3%... là encore, même si le rythme ralentit ponctuellement, qu'est-ce qui justifie de l'Euphorie ?



L'Euro peut difficilement avoir été soutenu par l'indice l'indice PMI composite S&P Global français : il s'est replié de 1,2 en septembre à 50,2 en octobre.

Il affiche ainsi on plus bas niveau depuis mars 2021 et signale donc une croissance seulement marginale de l'activité du secteur privé français en ce début de quatrième trimestre 2022.



Le 'fait du jour', c'est cette déclaration de Christine Lagarde affirmant que 'la BCE doit en faire plus contre l'inflation'... qui laisse supposer une politique monétaire encore plus restrictive, d'où un renforcement de l'Euro.